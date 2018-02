Hoeveel mensen komen er eigenlijk naar de Arnhemse Koningsdag?

Live twitter Frans S. over gijzeling Klarendal: 'Stagiaires gaven me koffie'

10:04 In het Arnhemse Klarendal stormde Frans S. op woensdagmorgen 3 mei 2017 een gebouw binnen. Korte tijd later krijgt de politie een melding over een man die met een vuurwapen in de wijkpost enkele mensen gijzelt. Dat blijken vier stagiaires van het ROC RijnIJssel te zijn.