'Homofobe' CDA'er krijgt tweede kans bij jongerentak in Arnhem

Vreeling stapte ruim drie jaar geleden op als bestuurslid van het CDA in Hellevoetsluis, nadat hij op Facebook een aantal uitspraken had gedaan die onwelgevallig zijn voor homoseksuelen. Zo schreef hij onder meer dat homoseksualiteit niet in de kerk thuis hoort en dat het een zonde is, 'net als stelen en moorden, maar voor elke zonde is vergiffenis mogelijk'.



Vreeling is vorige week aangetreden als bestuurslid van de Arnhemse afdeling van het CDJA. Woordvoerder Klaas Volkering laat weten dat aan de benoeming een gesprek met leden vooraf ging waarin Vreeling spijt zou hebben betuigd over zijn uitspraken en er afstand van nam.