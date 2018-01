Hond Mayca redt baasje Thomas uit brandend huis in Arnhem

Doordat Mayca begon te blaffen, werden Roga en een logé wakker. ,,Mijn vrouw was niet thuis, die had nachtdienst. Toen ik beneden kwam, zag ik één grote vuurzee. Gelukkig konden onze logé, de hond en ik de voordeur bereiken.’’



Roga en zijn vrouw hebben voorlopig onderdak bij een pastor in Schuytgraaf. ,,Hoe het verder moet, weet ik niet. Ik heb werk bij Kruidvat in Heteren. Omdat mijn scooter is verbrand, kan ik niet naar mijn werk. Dit jaar zouden mijn vrouw en ik naar Israël of Aruba gaan. Dat gaat nu niet door omdat ik noodgedwongen vakantiedagen moet opnemen.’’



Inboedel

Over de inboedel maakt de Arnhemmer zich minder druk. ,,Als ik maar een paar stoelen, een kleedje en een televisie heb. En een koffiezetapparaat'', zegt hij lachend. ,,Ik kan nu wel gaan jammeren, maar ik wil vooruit kijken. Ik heb niet zoveel spullen nodig.’’



Woningcorporatie Vivare gaat in gesprek met de Eldervelder voor een tijdelijke woning. ,,De inboedelverzekering van de gedupeerde regelt tijdelijk onderdak. Dat is niet aan Vivare. Als het echtpaar geen verzekering heeft en niet terecht kan ben bij familie dan kunnen we samen de mogelijkheden doornemen. Ik heb begrepen dat dat inmiddels is gebeurd’’, zegt een woordvoerder van de corporatie.