Honderd Oekraïense vluchtelingen op de tribune bij Vitesse. Komt de Russische eigenaar zelf ook?

1. Hoeveel Oekraïners komen er eigenlijk?

Roderik van Veelen, de voorzitter van de Supportersvereniging Vitesse (SV), nam het initiatief voor de actie. Hij is ook betrokken bij de opvang van circa driehonderd gevluchte Oekraïners op twee schepen aan de Arnhemse Rijnkade. Van Veelen is overdonderd door de grote belangstelling.



,,Misschien dat we één bus vol krijgen, dacht ik. Maar bij het begin van de inschrijving ontstond een lange rij, en toen iedereen was geweest, zat de bus vol.” Daarom maakt busbedrijf Betuwe Express uit Herveld nog een tweede ritje, waardoor zondag zo’n honderd Oekraïners op de Just Göbel-tribune (West) zitten. ,,Dat had ik nooit verwacht”, zegt Van Veelen.