Hoofdpijn van gloednieuw zwembad van 11 miljoen: jaar na opening al hele zomer dicht voor reparaties

Column Onderlangs Zo’n waarheid moffel ik het liefst onder iets weg. Een vorm van zelfbedrog

Toen ik nog geen bril droeg maar al wel een bril nodig had, zag ik regelmatig dingen die er in werkelijkheid niet waren. Op afstand nam ik slechts contouren waar en die vulde ik dan aan met mijn verbeelding. Dan kon het zijn dat ik, fietsend over de Veluwe, een blokhut zag. In werkelijkheid ging het dan om een uit de kluiten gewassen grove den.

17 juli