Hoog Brits bezoek: ambassadeur ziet Arnhem als voorbeeld in strijd tegen opwarming van aarde

ARNHEM - De Britse ambassadeur Joanna Roper was deze week in Arnhem. Een bezoek aan de Gelderse hoofdstad stond hoog op haar wenslijstje. Waarom? De Arnhemse maatregelen om de uitstoot van broeikasgassen te stoppen én de herdenking van de Slag om Arnhem.

Joanna Roper werd achttien maanden geleden ambassadeur in Nederland voor het Verenigd Koninkrijk. In die tijd was haar bewegingsvrijheid om goed kennis te maken met Nederland beperkt als gevolg van de coronamaatregelen. Maar dat is nu voorbij.

Roper – die ook Nijmegen en Wageningen aandeed – kent Gelderland goed vanwege de herdenkingen van Operatie Market Garden in de Tweede Wereldoorlog. Maar bij een werkbezoek wil ze erachter komen wat er nu in de regio speelt en voor welke uitdagingen mensen hier staan. Klimaatbeheersing bleek bovenaan te staan.

Joanna Roper tijdens het interview in de raadszaal van de gemeente Arnhem.

‘Handelgeest en creativiteit rond alternatieve energie’

Wat heeft het bezoek aan Arnhem opgeleverd? Roper: ,,Ik heb een bezoek gebracht aan het Industriepark Kleefse Waard in Arnhem IPKW, een geweldige plek vol creatieve handelsgeest en bedrijvigheid rond alternatieve energie. De komende weken zullen onze Britse deskundigen een bezoek brengen aan Nederland om te bekijken wat jullie doen op het gebied van de waterbeheersing in deze tijd van klimaatverandering.”

Bij de Wageningse universiteit ging het bezoek ook over duurzaamheid. Roper kreeg uitleg over de ontwikkelingen in de transitie van eiwitrijke voeding en kunstmatige intelligentie.

Herdenking van de Slag om Arnhem

De ambassadeur had ook aandacht voor de herdenkingen van de Slag om Arnhem dit najaar. Met Commissaris van de Koning John Berends plantte ze deze week een boom tegenover de John Frostbrug aan de Rijn.

Roper: ,,Dat heb ik gedaan ter gelegenheid van het platina regeringsjubileum van koningin Elizabeth. Prins Charles heeft in het kader van dat feest een actie onder de bevolking op gang gebracht om overal bomen te planten. Dat is een groot succes in het Verenigd Koninkrijk.” In Arnhem gaat het om een zwarte elzenboom, die Roper – als ze in september weer hier is bij de herdenkingen – hoopt te zien uitgroeien.

Opvang van vluchtelingen uit Oekraïne

Het herdenken van de slachtoffers van toen en de vluchtelingenstroom die na de slag op gang kwam, komt vandaag de dag akelig dichtbij, zag de ambassadeur. In de cruiseschepen aan de Rijn zitten vluchtelingen uit Oekraïne. Ze heeft de opvangplek bezocht: ,,Ik ben diep onder de indruk van de vrijgevigheid en gastvrijheid van de Nederlanders.”

Joanna Roper bij het afscheid van burgemeester Marcouch: ,,In september ben ik weer terug, bij de herdenkingen."