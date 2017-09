Hoogleraar: liever lagere straf dan vrijspraak voor kopschoppers Arnhem

ARNHEM - Het is niet verwonderlijk dat zeven Veenendalers relatief lichte straffen hebben gekregen voor het mishandelen van twee Lunterse broers op Koningsdag 2016 in Arnhem. Volgens strafrechtgeleerde Henny Sackers heeft justitie het zekere voor het onzekere genomen.

Quote Geen officier wil dat de daders wegkomen met vrijspraak Henny Sackers, hoogleraar aan de Radboud Universiteit Sackers, hoogleraar aan de Radboud Universiteit, meent dat het Openbaar Ministerie (OM) heeft gekozen de zeven te vervolgen voor het delict dat het gemakkelijkst te bewijzen is.



Volgens Sackers loopt Justitie liever het risico de publieke opinie tegen zich te krijgen dan dat de verdachten worden vrijgesproken. ,,Er wordt gemakkelijk geroepen dat 'ze wegkomen met een taakstraf'. Geen officier wil dat de daders wegkomen met vrijspraak.’’

Dollartekens

Het OM beschuldigt de verdachten van openlijke geweldpleging. Sackers: ,,Een akelig delict, maar het is geen poging tot doodslag of het toebrengen zwaar lichamelijk letsel. Daar hangt een heel ander prijskaartje aan. Maar openlijke geweldpleging is gemakkelijker te bewijzen.’’

Volgens de hoogleraar was dat een bewuste keuze van Justitie. ,,Geen enkele officier wil het risico lopen dat hij te hoog inzet. En dat dat vrijspraak oplevert en dat de verdachten met dollartekens in de ogen de zaal verlaten om schadevergoeding te claimen.’’

Vertraging

In de vonnissen stelt de rechtbank dat gezien de ernst van de mishandeling een onvoorwaardelijke celstraf of jeugddetentie op zijn plaats zou zijn. Omdat het zestien maanden heeft geduurd voor de verdachten op zitting stonden, is daar niet voor gekozen. Volgens het OM is de vertraging ontstaan doordat er meer onderzoek nodig was. ,,En we wilden alle verdachten tegelijk op zitting hebben’’, zegt een woordvoerder.