Hoogste gebouw van Doorwerth wordt vervangen door een nog hoger gebouw, met 75 appartementen

Burgemeester en wethouders van Renkum hebben deze week besloten het bestemmingsplan voor Dunoveste in Doorwerth in procedure te brengen. Het plan was aanvankelijk er twee woontorens neer te zetten, maar na overleg met de buurt is dat gewijzigd.

Dunoveste aan de Houtsniplaan was voorheen het onderkomen van het Dr. Leo Kannerhuis. Op deze plek komt een woontoren met 75 nieuwbouwappartementen in verschillende prijscategorieën. De verwachting is dat de appartementen begin volgend jaar in de verkoop komen. De bouw gaat medio 2023 van start.

Woontoren van 33 meter

Janssen de Jong Projectontwikkeling heeft het plan voor twee woongebouwen aangepast. Er is nu één woontoren van 33 meter hoogte gepland. Dat gebouw is daarmee 3 meter hoger dan het huidige, leegstaande kantoorcomplex. Daarmee wordt het een van de hoogste gebouwen in de gemeente Renkum. Het nieuwe gebouw is overigens wel ruim een derde minder groot qua oppervlakte dan het bestaande complex.

Het bouwprogramma bestaat uit een mengeling van koop- en huurappartementen die voor 50 procent in het betaalbare segment worden aangeboden. Dat wil zeggen onder de landelijke Nationale Hypotheek Garantie-grens. Op dit moment is deze maximaal 355.000 euro (vrij op naam). De definitieve verkoop- en huurprijzen zijn nog niet bekend.

Daktuin

Het bouwproject ligt op een prominente locatie in Doorwerth in een groene omgeving. Vlakbij het winkelcentrum met alle voorzieningen. De toekomstige bewoners kunnen straks hun auto’s grotendeels in een ondergrondse parkeergarage parkeren. ,,Bovenop het parkeerdek is door een landschapsarchitect een prachtige daktuin ontworpen waarmee de locatie een flinke kwaliteitsverbetering ondergaat’’, aldus projectontwikkelaar Janssen de Jong.

Hergebruik van het oude kantoorgebouw bleek niet mogelijk. Slopen en bouwen van eengezinswoningen op deze locatie bleek te duur. Daarom vindt het gemeentebestuur van Renkum de bouw van een nieuw appartementencomplex een goede optie.

Projectontwikkelaar Janssen de Jong wil materialen uit het te slopen kantoorgebouw hergebruiken. De materialen en grondstoffen die uit het oude pand worden gehaald, krijgen een nieuwe bestemming.