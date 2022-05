Hoogte80 Festival terug met meer in de openlucht, jonge makers krijgen nog meer de ruimte

Er zijn iets minder voorstellingen dan bij eerdere edities. ,,Alle prijzen van leveranciers zijn voor ons gestegen en we willen een eerlijke betaling aan onze artiesten’’, zegt festivaldirecteur Harold Oddens. ,,Voor 2019 verkochten de meesten zelf hun kaartjes en droegen zo ook zelf het risico. Nu garanderen wij een basisbedrag, zodat de makers zich volledig op hun voorstelling kunnen richten.’’

Vlieguren maken

Jonge makers krijgen tijdens deze editie van Hoogte80 nog meer de ruimte. Oddens:,,Wij willen een plek zijn waar zij de kans krijgen vlieguren te maken en zich te ontwikkelen. Datzelfde deden we ook al met het Café Theater Festival tijdens het paasweekend in Arnhem. Het matcht mooi met de sponsoring door de provincie Gelderland. Die geeft festivals een bijdrage voor een Gelderland Talent Stage. Bij ons vertaalt zich dat niet zozeer naar één podium, maar spelen de jonge makers verspreid over het terrein.’’

Volgens de Hoogte80-directeur kwam er altijd al wel jong publiek - mede omdat het door het vrij toegankelijke terrein laagdrempelig is -, maar werd dat niet altijd goed bediend. ,,Dat doen we nu wel.’’ Zo is er aandacht voor hiphop, de Arnhemse maker Ruben Chi komt met Soulcypher en 155 brengt samen met Magic Tom en Yuri een combinatie van breakdance en komedie.

Volledig scherm 155 en Magic Tom & Yuri © Foto Lisa Diederik

Cabaret en livemuziek

In de breedte van het programma is er in samenwerking met het Posttheater aandacht voor cabaret. ,,We hebben André Manuel en Let’s Make Comedy, gepresenteerd door Howard Komproe’’, zegt Oddens. De livemuziek op het Hoogte80 Festival is door Luxor Live neergezet, met onder andere Prins S en de geit; Legiana Collective, Miriam Moczko en Them Dirty Dimes.

Op Hoogte80 komt gender veel aan bod. Bijvoorbeeld bij Rikkert van Huisstede, met een Arnhemse editie van zijn Boys Won’t Be Boys. ,,Arnhemse mannen praten over hun mannelijkheid. Trans, homo, a-seksueel. Het zijn mooie verhalen’’, zegt Oddens. ,,Ook de voorstelling van Oostpool gaat over gender en de jongeren van Indifferent maken daar een programma omheen.’’

Het Delicaat speelt met een theatervoorstelling over de wooncrisis op een actueel thema in. En er is een locatievoorstelling van het Arnhemse collectief Zuhause, bij zorgboerderij Het TokHok aan de Beukenlaan 27. Het complete programma is te vinden op h80festival.nl.

Betalen wat je kan

Voor het publiek dat voorstellingen wil bezoeken, geldt het systeem van betalen wat je kan aan de hand van drie van tevoren vastgestelde tarieven. ,,Het is aan jou als bezoeker. We hebben er vertrouwen in dat echt niet iedereen voor het laagste tarief gaat. Maar voor wie een krappe beurs heeft, of voor bijvoorbeeld een gezin dat graag meerdere voorstellingen wil bezoeken, kan dit een uitkomst zijn’’, zegt de festivaldirecteur.

Volledig scherm André Manuel © Corné van der Stelt en Jolijn Schilder

Verder betalen bezoekers iets meer voor hun eerste drankje. Telkens wanneer een drankbeker wordt ingeleverd, geldt daarna het normale tarief. Zo wordt voorkomen dat het festivalterrein bedolven raakt onder plastic en kunnen de bekers worden gerecycled.

Het wijkfestival Podium in de wijk in de Geitenkamp krijgt na een start vorig jaar een tweede editie. Oddens: ,,Hiermee willen we de wijk iets teruggeven voor het beslag dat we er elk jaar op leggen. Hoogte80 was oorspronkelijk een festival met een sterke wijkcomponent, maar is geprofessionaliseerd en is een steeds breder publiek gaan trekken. Zo is het minder voor amateurs en makers uit de wijk geworden. Om die toch weer een plek te geven, strijken we 9 en 10 juli neer op het grasveld aan de Rosendaalseweg, tegenover de Witte School.’’