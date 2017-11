Hooligans NEC en Vitesse maken vechtafspraken met andere clubs

Leegstand Hemelrijk ten einde

9:18 ARNHEM - Aan de leegstand in de Hemelrijkpassage in de Arnhemse binnenstad komt volgend jaar na zes jaar een einde. Woonwinkel Eems en luxe kledingwinkel by Maeve trekken in het complex tussen de Bakkerstraat en de Weverstraat en vullen de lege flank op.