Horeca is het eens: geen steun, dan ook geen beperkingen

De Arnhemse horeca over corona, sluiten om 12 uur en (wegvallen van) overheids­steun: ‘Ik vind het heerlijk dat ik eerder thuis ben’

4 september ARNHEM - Het kabinet zet de coronasteun aan bedrijven per 1 oktober stop. Maar er blijven nog wel beperkingen van kracht. Is de horeca daar klaar voor of is het nog te vroeg? Vier horecabazen geven antwoord.