'Hossen met de hoogheid' is het thema van Koningsdag op de Arnhemse Korenmarkt

Video Festival Dancetour strijkt vandaag neer in hartje Arnhem

9:33 ARNHEM - De Markt in Arnhem is deze Eerste Paasdag het toneel van gratis dancefestival Dancetour. Het reizende circus trapt traditiegetrouw het festivalseizoen af in de Gelderse hoofdstad en verruilt na jaren het Stadsblokkenterrein in Arnhem-Zuid weer voor de binnenstad.