Houder pompstation Arnhem na tweede overval in jaar: ‘Drie van vier overvallers zijn nog kinderen’

,,De medewerkers zijn uiteraard enorm geschrokken. Nee, het zijn niet dezelfde medewerkers als in februari", vertelde Strijbosch.



Beide personeelsleden, studenten nog, vroegen zich in de uren na de overval af of ze juist hadden gehandeld. ,,We leren hen dat ze alle medewerking moeten verlenen en vooral alle bijzonderheden van de overvallers in zich opnemen. Dat hebben ze gedaan. Op de filmbeelden zie je onze mensen achter de balie meteen een stap naar achter zetten en hun handen in de lucht doen", aldus de eigenaar van het tankstation.



Wat ze op de beelden ook zien was dat drie van de vier overvallers erg jong zijn. ,,Ze zijn hooguit 1 meter 60. Dat zijn kinderen, pubers. Ik doe hierbij ook een oproep aan alle ouders in Presikhaaf om op te letten of hun kinderen zich na zondagavond anders gedragen, gespannen zijn. Het lijkt me sterk dat die jongens zondagavond na een overval rustig thuis komen, een colaatje pakken en met een zak chips op de bank gaan zitten.”