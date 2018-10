Houder pompstation Arnhem na tweede overval in jaar: ‘Drie van vier overvallers zijn nog kinderen’

ARNHEM - Net als afgelopen februari was het Shell-tankstation aan het Kramersgildeplein in Presikhaaf doelwit van overvallers. Dit keer kwamen ze met z'n vieren . De buit was weer een paar grijpstuivers en sigaretten.

Het was zondagavond rond achten toen de medewerker van het pompstation vier duistere figuren richting de entree van de shop zag lopen. Snel ging zijn hand naar de noodknop onder de balie die de deur hermetisch vergrendelt, maar hij was een fractie van een seconde te laat. Vier mannen of misschien jongens gewapend met een mes en een pistool kwamen de geheel vernieuwde shop van het tankstation binnen. Geld wilden ze en sigaretten.

Marcouch

,,Bel me als je me nodig hebt", sprak burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem echtpaar Dona en Wim Strijbosch maandagmiddag bemoedigend toe. Sinds het Didamse paar anderhalf jaar geleden het tankstation aan het Kramersgildeplein hebben overgenomen is hun zaak twee overvallen. Een ster in de ruit getuigde van de winkeldeur van de poging tot inbraak vorige week.

,,De medewerkers zijn uiteraard enorm geschrokken. Nee, het zijn niet dezelfde medewerkers als in februari", vertelde Strijbosch.

Quote Op de filmbeel­den zie je onze mensen achter de balie meteen een stap naar achter zetten en hun handen in de lucht doen Wim Strijbosch , Eigenaar tankstation Beide personeelsleden, studenten nog, vroegen zich in de uren na de overval af of ze juist hadden gehandeld. ,,We leren hen dat ze alle medewerking moeten verlenen en vooral alle bijzonderheden van de overvallers in zich opnemen. Dat hebben ze gedaan. Op de filmbeelden zie je onze mensen achter de balie meteen een stap naar achter zetten en hun handen in de lucht doen", aldus de eigenaar van het tankstation.

Wat ze op de beelden ook zien was dat drie van de vier overvallers erg jong zijn. ,,Ze zijn hooguit 1 meter 60. Dat zijn kinderen, pubers. Ik doe hierbij ook een oproep aan alle ouders in Presikhaaf om op te letten of hun kinderen zich na zondagavond anders gedragen, gespannen zijn. Het lijkt me sterk dat die jongens zondagavond na een overval rustig thuis komen, een colaatje pakken en met een zak chips op de bank gaan zitten.”

Openheid

Dona en Wim Strijbosch peinzen er niet over om de winkel te sluiten een onbemand tankstation van hun pomp te maken, zoals zoveel eigenaren wel doen. ,,We zijn nog volop bezig om de winkel te verbouwen. De nieuwe winkel staat in het teken van openheid, het contact met de mensen. Veel klanten komen hier enkele keren per week om bijvoorbeeld hier sigaretten te kopen, maar ook om een praatje te maken, een vers broodje eten. Dat is wat wij leuk vinden", zei Dona Strijbosch.