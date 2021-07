Hulpdiensten zoeken naar fietser die in Nationaal Park tegen boom botst

Renkum vergat ‘ja’ aan te vinken en krijgt nu mogelijk steun aan onderne­mers niet terug van het Rijk

10:00 Ambtenaren en zelfs de wethouders van de gemeente Renkum zijn met man en macht ondernemers aan het bellen die in de eerste coronagolf steun hebben ontvangen. In de haast om ondernemers toen zo snel mogelijk te helpen is vergeten een vinkje aan te kruisen of er voldoende uren zijn gewerkt in 2019.