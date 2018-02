IJsbaan Oosterbeek open

,,We hebben de omstandigheden mee’’, kijkt Gobbee terug op de nacht. ,,En we hebben nadat de eerste laag was bevroren kalk in het water van de tussenlaag gedaan. Dat geeft mooi wit ijs, maar reflecteert ook heel goed zodat de zon de betonnen onderlaag niet kan verwarmen.’’

Oosterbeek is als eerste in de regio open. Collega Bob Westhoven van de ijsvereniging in Arnhem wil zijn baan in Schuytgraaf pas op maandag openen. ,,Wij liggen vol in de zon en nemen vandaag het risico niet voor een paar uurtjes. Maandag blijft het onder nul, dan gaan we wel open.’’