'Ik ben nog geen 18. Mag ik eigenlijk wel naar Koningsdag Arnhem?'

'Schot in de lucht op straat' leidt naar vuurwapen, Arnhemmer aangehou­den

12:20 ARNHEM - Een bewoner van de wijk Malburgen-West in Arnhem is gisteren aangehouden nadat bleek dat hij een vuurwapen in huis had liggen. De politie ging bij hem langs na een melding dat de man afgelopen zaterdag op straat in de lucht zou hebben geschoten.