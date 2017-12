'Ik denk dat het met de moord op Fortuyn te maken heeft; mensen zoeken eigen cultuur'

ARNHEM - Nederlandstalige muziek is booming. Voor tekstschrijver, componist en producer Emile Hartkamp is dat geen verrassing. Hij geloofde altijd al in Hollands, ook toen het nauwelijks meer op de radio te horen was. Frans Bauer, Koos Alberts en Marianne Weber verkochten aan zijn hand honderdduizenden cd's en doorbraken het Engelstalige muziekmonopolie.

Rond de feestdagen brengen wij een serie verhalen met als thema: Ik geloof het wel. Geloven in God, geloof in de Bitcoin, geloof in groene energie, geloven in muziek. Elke Gelderlander gelooft wel iets. Dit keer Emile Hartkamp, muzikale alleskunner met groot geloof in Nederlandstalige muziek. De avond ervoor heeft Emile Hartkamp tot half drie doorgewerkt in zijn studio op een bedrijventerrein in Arnhem. Er is deze dag een releaseparty voor de nieuwe single 'Hé jij' van zijn zoon Joey. Daar heeft hij samen met zijn compagnon Norus Padidar en producer Edwin de Groot tot op het laatste moment aan geschaafd.



Op deze vroege ochtend is hij alweer terug in de studio en oogt weer fris als zijn lachende zelf. Hij wil het nummer heel graag laten horen. ,,Hoor je dat? Sixties! Motown! En de Bee Gees!’’, roept hij door de luide muziek door. ,,Die sound is er nog niet voor Nederlandstalige muziek. Dit is pop! Daar hebben we naar gezocht en nu is het er. Het zat ook al in Joey's vorige single 'Ik vind je sexy'.’’

Gouden platen

Voor het interview loopt hij van de studio naar de kantoorruimte waar een koffiemachine staat. Het is een wandeling van zo'n 30 meter door ruimten met hoogpolig wit tapijt waar alle wanden indrukwekkend zijn gevuld met gouden en platina platen. Veel Frans Bauer en Jannes en een langgerekte lijst voor 2 miljoen verkochte geluidsdragers. Die mijlpaal bereikte hij al in 1999.

Lange tijd was er nauwelijks een podium voor Hollandse muziek. De piratenzenders waren weg en alleen omroep TROS bracht enkele programma's op radio en tv met Nederlandstalig. Inmiddels zijn er diverse stations die gespecialiseerd zijn in het genre, zoals Radio NL, Radio Continu, Puur NL, Optimaal FM en TV Oranje.

Tekst gaat verder onder de foto.

Volledig scherm Emile Hartkamp. © Rolf Hensel

Piraten

Mega Piratenfestijnen trekken tienduizenden toeschouwers en volkszanger Jannes weet het GelreDome probleemloos uit te verkopen. Hartkamp: ,,Ik denk dat het met de moord op Fortuyn te maken heeft. Mensen gaan op zoek naar de eigen cultuur. Dat is niet-politiek. Het genre ontwikkelt zich. Jannes is stoerder, jonger en ruiger. Hij speelde in de eerste divisie en wij hebben het muzikaler gemaakt voor de eredivisie. Maar het is wel van belang dat je niet gaat zweven, je moet echt blijven.’’

Quote Het gaat om echtheid. Ik ben het publiek, ik hou zelf van deze muziek

Geloof in zichzelf en geloof in de Nederlandstalige muziek. Dat leverde Emile Hartkamp een indrukwekkende carrière op. ,,Ik heb geen toverformule voor succes, er is geen marketingtruc'', zegt hij. ,,Het gaat om echtheid. Ik ben het publiek, ik hou zelf van deze muziek. Ik snap het gevoel dat mensen erbij krijgen. Ik zit zelf achter de mengtafel en als ik het uit de boxen hoor komen, weet ik wat het bij de mensen doet.’’

Voetbaldroom

De tekst gaat onder de foto verder Volledig scherm Emile Hartkamp. © Rolf Hensel Dat gevoel voor muziek kwam pas laat. Eerst was er een andere passie. ,,In mijn jeugd had ik nog helemaal niets met muziek. Ik wilde alleen maar voetballen. Ik speelde bij AGOVV in Apeldoorn. In de jeugd heb ik in bijna alle vertegenwoordigende elftallen van de KNVB gespeeld. Ik stond in de spits, ze noemden me Der Bomber, naar Gerd Müller. Ik had dezelfde bouw, was een aanspeelpunt en draaide mijn kont er in, net als hij. Maar ik scheurde mijn kruisband en mijn droom om profvoetballer te worden, spatte uiteen. Ik had een havo-diploma, omdat mijn moeder school ook belangrijk vond, maar ik wist niet wat ik moest doen. Via het uitzendbureau werkte ik bij de belastingdienst en bij Centraal Beheer. Uiteindelijk werd ik gevraagd het interregionale voetbalelftal te begeleiden, waar ik zelf voor gespeeld had.’’



Dat baantje als elftalbegeleider betekende uiteindelijk het opstapje naar een carrière in de muziek. ,,Na de trainingen van het elftal stond ik vaak onder de douche te zingen, ik weet niet eens meer wat. Die jongens gaven me toen stiekem op voor een talentenjacht op Camping De Veldekster in Ugchelen. Die was georganiseerd door Jan Jochems, de partner van Ronnie Tober. Het hele elftal was erbij, dus ik wilde winnen. Die mentaliteit had ik nu eenmaal. Het was 1979, het Internationaal Jaar van het Kind. Dus ik nam het nummer 'Bless you' van Lee Towers en maakte er op het laatst een Nederlandse tekst op, over kinderen. Op de camping vroeg ik jongens en meisjes om me te helpen en bij het podium te komen. Ik won en zo stond ik weer in de spotlights. In de jaren daarna deed ik aan veel talentenjachten mee en eindigde altijd wel bij de eerste drie. Maar meestal werd ik eerste.’’

Showbizquiz

Na het succes in de talentenjachten, wilde Hartkamp al snel meer. ,,Ik wilde groot worden in de muziek, net als in het voetbal, dus gaf ik me op als kandidaat voor de Showbizzquiz van Ron Brandsteder. Ik moest allerlei vragen beantwoorden en gekke dingen doen, maar het ging me om die drie minuten dat je de trap af kwam, samen zingend met een bekende artiest. Dat moment wilde ik pakken. Het was de uitzending op oudejaarsavond en ik mocht 'Zondag' zingen met André Hazes. Ik was een gigantische fan van hem. Bij de repetitie kreeg ik te horen: doe maar of je het niet zo goed kan, omdat Dré altijd zo nerveus was voor optredens. Dus ik zong een beetje vals en zag zijn gezicht vertrekken. Later hoorde ik 'm zeggen: 'ik moest bijna lachen.' 's Avonds ging ik helemaal los. Hij gaf me een speelse stoot tegen m'n kaak, toen hij me hoorde en zei: 'ga maar door'. We hebben nog samen gedanst in dat optreden en de volgende dagen had iedereen het over die jongen die met Hazes had gezongen.’’

Quote Misschien is dit dan wel iets voor Koos Alberts, dacht ik. De volgende ochtend belde hij al op

Eigen liedjes

De zanger Emile Hartkamp werd al vrij snel componist en producer Emile Hartkamp. ,,Ik begon met teksten schrijven op bestaande melodietjes. Maar ik had ook muzikale ideeën. Ik leerde wat akkoordenschema's en kocht een tafelpiano en een dictafoon waar ik met lalala's een melodie in zong. De jongens in de studio waar ik werkte, lachten me uit, dus nam ik ze in een andere studio van een vriend op. Uiteindelijk mocht ik een album maken met eigen nummers. Toen kwam al vrij snel het besef: ik kan ook voor anderen schrijven. En later: ik kan zelf ook de productie doen zodat de nummers klinken zoals ik ze bedoeld heb. Ik werd compagnon met Riny Schreijenberg, beter bekend als trompettist Marty, in deze studio. Voor een Rotterdamse zanger had ik het lied 'Ik zal er altijd voor je wezen' geschreven. Ik zong het voor en iemand zei: wil je oorlog? Ik zong het op z'n Amsterdams! Misschien is dit dan wel iets voor Koos Alberts, dacht ik. Ik wist dat Ronnie Tober, die ik nog kende, met hem optrad. Ik gaf het nummer aan 'm mee om dat aan Koos te laten horen. De volgende ochtend belde hij al op: 'Heb je nog meer?' Dat had ik niet, maar ik zei toch ja. Ik ging meteen aan het werk. Met mij nam hij het eerste album na zijn ongeluk op. Ik weet nog dat we met onze familie op vakantie waren in Duinrell en dat zijn single TROS Paradeplaat was geworden. Elk uur schalde het uit de boxen!’’

Frans Bauer

Na Koos, zorgde Frans Bauer voor zijn grote doorbraak als producer. ,,Frans Bauer wilde als beginnend zanger een album opnemen. Zijn papa verkocht gereedschap langs de deuren en had centjes gespaard. We namen het samen op en zijn vader ging er weer mee langs de deuren. Zo verkocht hij er een paar duizend. Bij het tweede album zei ik: dit keer hoef je niets te betalen. Het begon te lopen. In het begin lieten we studenten drie of vier singles kopen in winkels waarvan we wisten dat die gebeld werden door de Top 40. Zo kwam hij in de hitparade terecht. Niets bijzonders hoor, dat deed iedereen. De grote klapper kwam met 'De Regenboog' in 1997, een duet met Marianne Weber. Daarmee haalden we het Guiness Book of Records. In één dag werden er 300.000 exemplaren uitgeleverd. Bauer werd nog groter toen hij in 2003 met een soap op tv kwam. Van tevoren dacht ik: maar die man heeft niks te vertellen, hij is zo gewoon. Maar mensen konden zich daarom juist identificeren met hem. De titelsong 'Heb je even voor mij' werd ook weer een grote hit. Velen zeggen dat hij toen is doorgebroken, maar dan zeg ik: toen had hij al twintig keer Ahoy gedaan.’’

Quote Velen zeggen dat hij toen is doorgebroken, maar dan zeg ik: toen had hij al twintig keer Ahoy gedaan