'Ik wil dat mijn as hier wordt uitgestrooid, bij mijn kameraden'

Robert Gorman (64) van 'the Arnhem Fellowship' komt sinds 1975 bijna elk jaar naar Oosterbeek. Zijn vader Patrick was een Airborne-veteraan; hij overleed een maand voor de 70e herdenking op 90-jarige leeftijd. ,,Mijn vader is tot tweemaal toe door de Duitsers gevangen genomen. De eerste keer ontsnapte hij. Min vader heeft soldaten in een groot massagraf moeten begraven. Geallieerden en Duitsers. Of hij getraumatiseerd was? Ik heb dat nooit aan hem gemerkt. Hij sprak pas jaren na de oorlog over zijn ervaringen in Arnhem en omgeving.''



Jammer van het weer, vindt Gorman. ,,Wij hebben hier in september gezwommen in een plas. Er zijn jaren bij geweest dat ik met korte broek en t-shirt in Oosterbeek rondliep. Niet op de begraafplaats trouwens, dat doe ik niet'', zegt Gorman, die zijn vrouw, zoon en diens vriendin heeft meegenomen. ,,We logeren al vele jaren bij een heel lieve familie in Elden. Wij hebben hier meer vrienden dan in Manchester.''