Illegaal gokken in Arnhemse vloerenzaak: 11 boetes

Na een tip viel de politie binnen bij de winkel ‘die laminaat verkoopt’ en trof daar elf personen aan die bijeen zaten en bezig waren met gokactiviteiten. ,,Zij hebben uiteraard een bekeuring gekregen. Ik ga verder bekijken wat we rond deze zaak gaan doen”, aldus Marcouch. Meer gegevens over wat agenten precies aantroffen zijn volgens de burgemeester nog niet bekend.

Het was volgens hem een van de weinige incidenten in Arnhem afgelopen weekeinde. Sinds dinsdag gelden strengere coronaregels en zijn samenkomsten van meer dan twee personen uit verschillende huishoudens verboden. Verder werden er geen illegale feesten in zijn stad of de regio eromheen ontdekt. ,,Over het algemeen bleef het rustig.”