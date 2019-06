Imam Arkhouch stapt weer naar de rechter: ‘Marcouch gaat door met valse beschuldigingen’

De juridische strijd van imam Youssef Arkhouch tegen burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem gaat door. Nadat de voorzieningenrechter de imam in het gelijk had gesteld, had Arkhouch gehoopt op excuses van de burgemeester. ,,Maar in plaats daarvan gaat Marcouch gewoon door met valse beschuldigingen", zegt zijn advocaat Peter Schouten.

Kort geding

Imam Arkhouch spande een kort geding aan tegen Marcouch, nadat hij zijn aanstelling als imam van de Al Fath-moskee had tegengehouden. Bovendien had de burgemeester in december in een artikel van de Gelderlander het salafisme een orthodoxe islamitische stroming genoemd die aanzet tot geweld en haat. Daarbij maakte hij een koppeling tussen salafistische Arkhouch en de geweldpredikers.

Dat ging de voorzieningenrechter een stap te ver. Marcouch moet zijn uitspraken rectificeren en een boete van 4000 euro betalen. Arkhouch had gehoopt dat Marcouch zijn excuses zou aanbieden en dat de kwestie daarmee voorbij zou zijn.

Over de schreef

,,Maar Marcouch gaat weer over de schreef in de Gelderlander. Opnieuw brengt hij mijn cliënt in verband met het radicaliseren van jongeren. Daar heeft hij geen enkel bewijs voor. Arkhouch probeert juist te voorkomen dat jongeren radicaliseren", zegt Schouten. Hij laat erop volgen dat hij opnieuw juridische stappen zal nemen.

Maar hij gaat verder. Arkhouch vindt dat een gemeente zich niet mag bemoeien met de aanstelling van een imam in een moskee. ,,Er is geen wettelijke grondslag voor de burgemeester om invloed uit te oefenen op de aanstelling van een imam bij een moskee. De voorzieningenrechter kijkt daar anders tegenaan. Daarom gaan we nu naar de rechter en desnoods naar het Europees Hof.”

Quote Daarom gaan we nu naar de rechter en desnoods naar het Europees Hof. Advocaat Peter Schouten van imam Youssef Arkhouch Burgemeester Ahmed Marcouch wil inhoudelijk niet reageren. ,,We wachten de stappen af en maken ook nog onze eigen afweging of we in beroep gaan tegen de uitspraak van de voorzieningenrechter", aldus een woordvoerder namens Marcouch.