In Arnhem gesneuvelde William niet langer 'a soldier of the war'

William 'Ginger' Loney kwam uit Dewsbury in West Yorkshire in Engeland. Hij sneuvelde op 17 september 1944 voor een huis langs de Utrechtseweg in Arnhem, tijdens felle gevechten met de Duitsers tussen het gemeentemuseum en het station. Zijn lichaam en dat van zijn kompaan Norman Shipley lagen dagenlang op straat voor Utrechtseweg 65. Een Duitse legerfotograaf kreeg ze voor de camera en klikte af. Het resulteerde in een bloedstollend beeld van de stoffelijke resten van de verslagen Britten met een triomferende groep Duitse militairen in de verte.



Onderzoek

Marcel Anker uit Duiven deed decennialang onderzoek naar de legereenheid waarvan Loney en Shipley deel uitmaakten voor zijn boek The Lost Company. Hij interviewde de mannen die tijdens de Slag om Arnhem ingesloten zaten rond het toenmalige gemeentemuseum aan de Utrechtseweg, nu Museum Arnhem. Dat onderzoek bracht Arnhem in contact met mensen, die al bezig waren met de mogelijke identificatie van graven van acht onbekende gesneuvelden in rij 20 B op het Commonwealth War Graves Cemetery in Oosterbeek. Op nummer 20 B 7 lag 'A Lance Corporal' van het 'Parachute Regiment Army Aircorps' begraven als 'a soldier of the 1939-1945 war'. Na verloop van tijd begon het sterke vermoeden te rijzen dat dit Loney was.