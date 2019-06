In Arnhem is de bestuurscrisis eigenlijk nooit weggeweest

Plein bij station Dieren geopend met buurtfeest

15:18 DIEREN - Het nieuwe plein aan de noordkant van station Dieren is zaterdagmiddag officieel in gebruik genomen met een buurtfeest. Hoogtepunt van de bijeenkomst was het bevestigen van de naam 'Hoge Juffer’ op de passerelle die van het plein naar het station leidt.