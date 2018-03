In de Korenbeurs in Arnhem komt een bierfabriek of een eterij

Video Televisiekok Estée Strooker uit Arnhem: gasloos koken kan prima met zout en zuur

9:10 ARNHEM - Televisiekok Estée Strooker uit Arnhem is benieuwd wie haar kan verrassen met recepten van maaltijden die worden gemaakt zonder het gebruik van gas of elektriciteit. ,,Denk creatief na. Er is meer mogelijk dan je denkt’’, zegt de eigenares van restaurant 't Amusement en saladebar Slaatje Bla in Arnhem.