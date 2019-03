In de wijde regio rond Arnhem halen minder jongeren hun prik tegen meningokokken

ARNHEM - Het aantal vaccinaties tegen meningokokkenziekte blijft in de regio Gelderland- Midden achter bij het landelijke gemiddelde. In Nederland kregen 83,5 procent van de jongeren een prik, terwijl dat aantal in de wijde regio rond Arnhem bleef steken op 80,7 procent.

Van de 5378 jongeren die in 2018 een oproep voor een vaccinatie tegen meningokokken type ACWY hebben gehad van de Veiligheids- en Gezondheidsregio Gelderland Midden (VGGM) hebben er uiteindelijk 4338 een prik gehaald. In Lingewaard hebben jongeren het best gehoor gegeven aan de uitnodiging. Hier is de opkomst met 89,8 procent van de 413 uitgenodigde jongeren het hoogst. Dat blijkt uit cijfers van de VGGM.



Aanleiding voor de vaccinatie van peuters en jongeren was een toename in Nederland sinds 2015 van meningokokkenziekte type W.



Het ministerie van volksgezondheid besloot anderhalf jaar geleden om de vaccinaties voor peuters tegen de ziekte uit te breiden met het vaccineren van alle jongeren, die geboren zijn tussen 1 januari 2001 en 1 mei 2004 en het jaar 2005. In totaal gaat het om 36.734 jongeren in het gebied van de VGGM. Dit gebied omvat ruwweg de Gelderse gemeenten tussen Barneveld en Zevenaar.

Renkum

Behalve Lingewaard is er ook een hoge opkomst van jongeren geweest in de gemeenten Renkum (89,5 procent), Nijkerk (89,4 procent) en Zevenaar (88,6 procent). De kleine gemeente Rozendaal heeft met 92,3 procent een nog hogere opkomst, maar dat het te maken met de macht van de kleine getallen. De VGGM had in deze gemeente dertien jongeren opgeroepen.



In de Gelderse Vallei-gemeenten was de opkomst in 2018 beduidende lager dan het landelijk gemiddelde. In Barneveld kwamen 63,3 procent van de 532 jongeren opdagen, gevolgd door Scherpenzeel (72,2 procent) en Ede (72,9 procent). In Arnhem hebben 1031 jongeren een oproep gekregen. Hier kwamen er uiteindelijk 78,3 procent een vaccinatie halen.

Tweede ronde