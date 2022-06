In een opgeruimde geest passen geen shetlandpony’s

MIJN DIERBAARSTE BEZIT Nuray kocht haar pak in de kringloop­win­kel: ‘Het heeft best een moderne vibe’

Arnhem staat in juni in het teken van het Fashion + Design Festival, met als thema de waarde van mode en design. De Gelderlander haakt daarop in met een serie waarin Arnhemmers vertellen over hun dierbaarste bezit. Deel 3: Nuray Boga over haar groene tweedelige pak.

10 juni