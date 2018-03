Indrukwekkend paasvuur in Laag-Soeren

Van rivaliteit met naburige dorpen, zoals in Twente, is in Laag-Soeren geen sprake, want het dorp is het enige in de wijde omgeving met een paasvuur. Dus de hoogte van de brandstapel is hier geen onderwerp. Het gaat om de gezelligheid. De glühwein en de warme chocolademelk droegen daar zeker aan bij.



Hoe lang de traditie in Laag-Soeren al bestaat, weet niemand. Sinds mensenheugenis, dat in ieder geval. En mogelijk al honderden jaren.