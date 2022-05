Ineens moest mijn date weg om haar btw-aangifte te doen, en het was nog niet eens elf uur

Leuk, dat nonchalante, dacht ik. En ze leek op haar foto. Dit afspraakje kwam tot stand na een kortstondig bezoekje aan een online datingplatform.



,,O, ik heb niet zoveel foto’s van mezelf”, zei ze. Ik ook niet, zei ik. Ik haat foto’s van mezelf, en datingplatforms, zei ik. Ik ook, zei zij.



We hadden meer gemeen. Series kijken vonden we tijdsverspilling. Allebei waren we goed in alleen zijn. We konden lachen om Jiskefet, juist om fragmenten die ‘nu niet meer kunnen’.



Ze vertelde dat er afgelopen maand 850 euro van haar salaris was afgetrokken. ,,De helft voor schade die ik had gereden aan de leaseauto”, zei ze. ,,De andere helft waren boetes voor te hard rijden. Maar daar kon ik niks aan doen. De snelheidsmeter stond niet goed afgesteld.”