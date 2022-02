Ineens toch verzet tegen asielzoekerscentrum: ‘Oosterbekers zijn voor het lapje gehouden’

OOSTERBEEK - Er is in Oosterbeek toch verzet tegen de komst van een asielzoekerscentrum. Tot dusver waren er vooral positieve geluiden te horen. Maar onder omwonenden is onrust gerezen nu er mogelijk mensen komen te wonen die geen kans maken op erkenning als vluchteling. Ze dachten dat er alleen Afghanen zouden komen.

Hun advocaat Simon Blasweiler van advocatenkantoor Storm van ’s Gravesande in Ede vreest dat die ‘kansarme groep’ voor overlast gaat zorgen in de omgeving. ,,Die groep heeft niets te verliezen, gaat klieren, rotzooi trappen. Daar maken bewoners zich terecht grote zorgen over.”

Hij kondigt namens ‘meerdere omwonenden’ aan bezwaar te zullen maken tegen de omgevingsvergunning voor de tijdelijke opvang die dinsdag is goedgekeurd door burgemeester en wethouders. ,,De mensen voelen zich op het verkeerde been gezet”, stelt Blasweiler. ,,Ze kregen van de gemeente te horen dat de nood onder Afghanen hoog was en dat snel opvang nodig was voor die groep. Maar in werkelijkheid zijn die vluchtelingen ondergebracht op locaties van Defensie elders in het land en krijgen we nu in Oosterbeek te maken met een heel andere groep. Met als gevolg dat er een populatie komt te wonen van kansarme en kansrijke asielzoekers. De Oosterbekers zijn voor het lapje gehouden.”

Onrust na uitleg van het COA

De onrust komt voort uit de laatste digitale informatiesessie met omwonenden. Toen maakte een vertegenwoordiger van het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) bekend dat de opvang mensen zal huisvesten uit verschillende landen in verschillende stadia van hun asielprocedure. Daar zullen zich ook mensen onder bevinden van wie bij voorbaat vast staat dat ze geen of weinig kans maken op een verblijfsvergunning, zo luidde de boodschap.

Die mededeling gaf aanleiding tot een reeks bezorgde en kritische vragen van omwonenden, oplopend tot opmerkingen over hoe het ’s nachts zit met de ‘aanrijtijden van de politie’. De bewoners kregen te horen dat er gedegen toezicht wordt gehouden op het centrum en dat er veel begeleiding is. Dit alles met strakke handhaving van huisregels en korte lijnen naar de politie, in nauw overleg met de buurt. Bovendien is de groep die weinig kans maakt op een verblijfsvergunning klein, zo werd verzekerd. Die uitleg nam de argwaan echter niet weg. Pas een week voor de komst van de asielzoekers is de samenstelling van de groep bekend, zo gaf het COA aan.

Volledig scherm De vlag uit voor de aankomst van de eerste bus met Afghaanse vluchtelingen vorig jaar zomer bij het tijdelijk asielzoekerscentrum Heumensoord buiten de bebouwde kom in Nijmegen. Veel Oosterbekers noemen de opvang van deze groep hun burgerplicht. Argwaan is groeiende bij gebrek aan zekerheid over andere groepen die naar nu blijkt daadwerkelijk naar hun dorp zullen komen. © ANP/Rob Engelaar

Blasweiler is daar sceptisch over. ,,We hebben in Oosterbeek te maken met een woonwijk. De omwonenden zien het lijk al drijven. De bewoners van het azc mogen vrij in en uitlopen. Dat is geen probleem als je alleen te maken hebt met kansrijke asielzoekers. Die hebben wat te verliezen, zullen zich gedragen. Maar voor de groep kansarmen ligt dat anders. Ik denk dat winkeliers in Oosterbeek ook niet zitten te wachten op hun komst.”

Vrees voor opvang die langer blijft dan een jaar blijft

De Renkumse burgemeester Agnes Schaap heeft telkens benadrukt dat het azc uiterlijk een jaar lang open blijft, tot 1 februari 2023 zoals het nu in het contract staat. Daarna start eigenaar TopVen Vastgoed van het terrein de bouw van een nieuwe buurt, zo luidt de boodschap. Blasweiler gelooft niet in die belofte. ,,Als het COA verlenging noodzakelijk acht en de ontwikkelaar flink veel geld krijgt aangeboden, kan het zomaar vijf tot tien jaar worden. Dan is er volgens het bestuursrecht nog altijd sprake van een tijdelijke voorziening.”

Volledig scherm De toekomstige noodopvang aan de Nico Bovenweg in Oosterbeek, tot voor kort een blijf-van-mijn-lijfhuis van de Stichting Moviera. © Gerard Burgers

Kort geding bij de rechtbank

Het maken van bezwaar tegen de komst van het opvangcentrum leidt niet opschorting van de komst ervan, zo laat een woordvoerder van de gemeente Renkum weten. Om dit wel te kunnen bereiken, kunnen belanghebbenden naar de rechter stappen. Er komt pas een zitting als de getroffenen kunnen aantonen dat sprake is van spoedeisend belang.

Blasweiler is bereid om naar de rechter te stappen. Hij erkent dat de kansen daar op voorhand niet groot zijn. ,,Eigenlijk wordt de bewoner bij dit soort zaken van het begin af aan buitenspel gezet. Je mag erover meepraten, maar feitelijk is het een show. Het maakt deel uit van een tendens die al lang gaande is. De bestuursorganen zijn niet voor, maar tegen de burger.”

Blasweiler is ervan overtuigd dat de weerstand van de omwonenden zal afnemen als het COA garandeert dat er geen kansarme asielzoekers naar Oosterbeek zullen komen. ,,Zoals het nu is, komt het draagvlak onder de bevolking in gevaar.”