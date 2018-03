Ineke Dedden en Bart de Vries winnen ijsmarathon in Arnhem

Bij de mannen was het schaatser Bart de Vries die als eerste over de streep kwam. Hij won de sprint van een kopgroep van vijf, die al in het begin van de koers een ronde voorsprong nam. Erik Jan Kooiman werd tweede, voor Crispijn Ariëns.



Jorrit Bergsma, winnaar van zilver op de olympische 10 kilometer in Pyeongchang, viel al vrij snel uit.



De wedstrijd in Arnhem was de tweede in de reeks, nadat Haaksbergen een dag eerder de primeur kende. Daar wonnen Manon Kamminga en Simon Schouten.



De reeks van marathons op natuurijs wordt vrijdag afgesloten in Noordlaren. Naar verwachting treedt in het weekeinde de dooi in.