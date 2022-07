Influencer Lieke neemt volgers mee in haar leven: 'Moeder waar andere moeders zich in herkennen’

Met ruim 14.000 Instagramvolgers mag de Arnhemse Lieke (31) zichzelf een heuse influencer noemen. Van haar outfits en kiekjes van haar gezin, tot moeilijke momenten en openhartige verhalen: alles wordt gedeeld op haar Instagrampagina. Door de snelle groei van deze pagina, heeft ze hier inmiddels haar werk van kunnen maken.

“In vier maanden tijd is mijn pagina met 10.000 volgers gegroeid.”

Van hobby naar bedrijf

Wat een aantal jaar geleden begon als een plek om haar verhaal te delen, is sinds januari 2022 uitgegroeid tot een goedlopend bedrijf. “Eigenlijk ben ik per ongeluk influencer geworden.” Vertelt Lieke. “Ik heb het altijd al fijn gevonden om mijn verhaal met anderen te delen en ik kwam er al snel achter dat mensen het leuk vonden om meegenomen te worden in mijn verhalen. Instagram werd daardoor echt een hobby.”

Samenwerkingen

Toen ze tijdens haar zwangerschap van haar jongste zoon haar baan in de horeca verloor, besloot ze het serieuzer aan te pakken. “Ik had ineens ruimte om meer tijd te steken in mijn Instagrampagina, het leggen van connecties met mijn volgers, en het delen van mijn verhaal op verschillende platformen. Dit zorgde voor een groei in volgers en uiteindelijk werd ik benaderd door nationale én internationale merken om samenwerkingen aan te gaan. Op dat moment heb ik besloten om van mijn Instagram een bedrijf te maken.”

Een besluit dat Lieke veel succes bracht, want haar bedrijf blijkt vanaf het eerste moment winstgevend te zijn. “Samenwerkingen bestaan vaak uit betaalde opdrachten of uitjes die mij worden aangeboden. Die deel ik dan weer op mijn pagina. Wel neem ik alleen maar opdrachten aan die echt bij ons gezin passen. Op deze manier kan ik geld verdienen en mijn kinderen een leuke dag bezorgen, door alleen maar te laten zien wat wij doen. Hier ben ik erg dankbaar voor.”

Volledig scherm Lieke met haar gezin © Manouk Kuijpers Fotografie

Realistisch beeld

Waar komt dat succes nu eigenlijk vandaan? “Wat er ook in ons leven gebeurt, ik laat altijd een realistisch beeld van ons gezin zien”, legt Lieke uit. Op haar pagina zijn niet alleen de mooie momenten te zien, maar juist ook typische, alledaagse gebeurtenissen en frustraties: dingen die het leven echt maken. “De meeste influencers laten hun leven toch altijd mooier overkomen dan het eigenlijk is. Ik ben een moeder waar andere moeders zich in kunnen herkennen. Met een gewoon huis en een normale auto, die haar zomervakantie het liefst op een Franse camping doorbrengt. Ik denk dat dat mijn kracht is.”

Perfect plaatje

Toch is het soms lastig om je niet te verliezen in de mooie plaatjes die door anderen op Instagram worden gedeeld. “Zo betrapte ik mezelf laatst op het proberen te schieten van het perfecte plaatje voor een koffiemerk waar ik mee samenwerk, terwijl ik eigenlijk een ziek zoontje had die de hele dag aan mij vastgeplakt zat. Mijn vriend, die vaak helpt met het maken van foto’s en het creëren van mijn posts, herinnert mij er dan altijd even aan waar ik voor sta.”

Keerzijde

Helaas heeft online succes natuurlijk ook altijd een keerzijde. “Als een bericht van mij viraal gaat, en dus veel wordt gezien door mensen die mij helemaal niet volgen, merk ik dat gelijk. Soms uit dat zich in ongevoelige reacties van mensen die mijn verhaal niet kennen, of vervelende privéberichten”, vertelt Lieke. “Ik probeer me er niet door te laten raken. Ik weet dat ik een fijne groep volgers om me heen heb, die mij volgen omdat ze dat leuk vinden en waar ik een bijzondere band mee heb opgebouwd. Dat betekent zo veel meer!”

