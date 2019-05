Infoavonden over omstreden opvangflat Arnhem om veiligheidsredenen afgelast

De stichting heeft twee weken geleden geheel onverwachts aangekondigd veertig cliënten met psychiatrische achtergrond en ex-gedetineerden te willen onderbrengen in het voormalige zorgcentrum in wijk De Paasberg. De aankondiging heeft voor veel woede gezorgd in de buurten rondom de flat. Maandag was een informatieavond voor de ouders van leerlingen van basisschool De Witte Vlinder. Die bijeenkomst heeft niet voor meer begrip gezorgd.



De politie heeft de stichting geadviseerd om de informatieavond van vanavond en woensdag niet in een bijgebouw van het voormalige zorgcentrum te organiseren, zoals het plan was. ,,Het is niet alleen het advies van de politie. De ervaringen met de avond in de basisschool en de opmerkingen uit de wijk leren ons dat er te veel emoties zijn om constructief met de buurt in gesprek te gaan”, aldus Postma.