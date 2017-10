'ING, Knab en SNS zaten te slapen bij megafraude windenergie'

Files rond Arnhem na aanrijdingen op Pleyoute en A12

7:44 ARNHEM -Verschillende aanrijdingen zorgen vanochtend in de ochtendspits voor vertraging op de snelwegen in de regio. Vooral rond Arnhem is het raak. Kort na 07.00 uur was er een botsing op de A12 richting Utrecht bij knooppunt Waterberg. Later ging het mis op de N325 richting Velperbroek bij Elden.