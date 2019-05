‘Integriteitsonderzoek naar Saoedi-reis topambtenaar Arnhem onvermijdelijk’

Muziekkoe­pels, dat is voorbij. Behalve in Ellecom, want dat is een dorp apart

16:18 ELLECOM - De nieuwe muziekkoepel in Ellecom is bijna klaar. Van kerken is het bekend: die worden amper meer gebouwd. Maar ook muziekkoepels komen er nergens meer bij. Er is geen behoefte aan. Behalve in Ellecom dan. Maar dat is dan ook een dorp apart.