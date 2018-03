Intern onderzoek naar misstanden op kazerne Schaarsbergen faalde

Op de kazerne werd gepest en was sprake van intimidatie en seksueel geweld, zo concludeert de commissie. Maar het interne team dat de meldingen destijds onderzocht, was niet onafhankelijk. Er zat iemand in die de verdachten zou kennen.



Ook werden belangrijke aanwijzingen van structureel pestgedrag niet onderzocht, en was een filmpje, dat een slachtoffer van het zogenoemde 'vinger in de kont incident' overhandigde als bewijs, niet voldoende aanleiding om een vervolgonderzoek in te stellen. Ook andere belangrijke stukken, die door de melders waren aangeleverd, ontbreken in de aan de commissie overhandigde dossiers.