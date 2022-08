Internationale trein valt stil op de Betuweroute bij Geldermalsen; reizigers geëvacueerd

De stilgevallen trein betrof de ÖBB Nightjet, een nachttrein van de Österreichische Bundesbahnen die vanaf Amsterdam naar verschillende plekken in Europa reist. In Nederland valt de trein onder verantwoordelijkheid van de Nederlandse Spoorwegen (NS).

Technisch mankement

Wat er precies mis was, durft de woordvoerder niet te zeggen. Feit is dat de trein, met daarin 250 passagiers, zeker een uur stilstond op het viaduct. Omdat het erg warm was in de trein, werden door ProRail flesjes water uitgedeeld. De spoorwegbeheerder was met meerdere teams van Incidentenbestrijding aanwezig om zich te ontfermen over de stilgevallen trein.