Inwoner van het Sri Lankaanse regenwoud gedijt ook goed in Arnhem: panterjong geboren in Burgers’ Zoo

Het jong van inmiddels een week oud blijft tot die tijd nog gewoon met z'n moeder in het speciale kraamverblijf. ,,Normaal gesproken, als dit dier geboren zou zijn op Sri Lanka, zou de moeder een hol hebben gegraven en daar de eerste periode samen met het jong hebben doorgebracht.” ,,Het jong heeft ook de eerste tien dagen sowieso de ogen nog dicht en is echt een vrij hulpeloos wezen. Om zo dicht mogelijk bij de natuur te blijven, hebben wij dat hol of die grot nagebootst in onze ‘kraamkamer’. En verder laten we moeder en jong dus ook écht met rust", vertelt Bas Lukkenaar van de Arnhemse dierentuin.

Het is niet het eerste panterjong dat is geboren binnen de muren van de dierentuin. ,,Een paar jaar geleden zijn hier ook jongen geboren, maar die zijn in het kader van het Europese fokprogramma inmiddels verhuisd naar een dierentuin in Spanje”, vertelt Lukkenaar. Op dit moment zijn het jong en zijn ouders de enige Sri Lankaanse panters in Burgers' Zoo. In het wild zijn er naar schatting nog minder dan duizend panters over op Sri Lanka.