Is de zelfbewoningsplicht het wondermiddel om starters een kans te geven op de woningmarkt?

ARNHEM - Steeds meer gemeenten voeren een zelfbewoningsplicht in om beleggers de pas af te snijden. Is dit het wondermiddel om starters een kans te geven op de woningmarkt? Nee, zegt woningmarktonderzoeker Maarten Muller van BMV Makelaars in Arnhem. ,,We hebben beleggers nodig, want niet iedereen wil kopen.” Zes vragen.