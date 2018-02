Jagers raken dode ganzen niet kwijt: dan maar wildkroketten

Boeren zeggen veel last te hebben van ganzen die hun gras opvreten. Jagers schieten daarom al jarenlang veel ganzen. Ze slagen er echter maar moeizaam in de vogels kwijt te raken. Ganzenvlees is niet populair in Nederland.

Lees ook Ganzenvlees: best te eten Lees meer

Van Hout zegt dat in de afgelopen jaren veel is geprobeerd om de ganzen kwijt te raken. Maar in de horeca is weinig belangstelling voor gans op het menu. En ook in de keuken van de gewone Nederlander is het vlees weinig geliefd. ,,Nu zitten de diepvriezen van de jagers vol, van hun buren vol en van hun familie vol. Ganzenvlees is een moeilijk product. Het is niet eenvoudig om het lekker te krijgen, en niet iedereen is nu eenmaal een meesterkok.’’

Moeizaam proces

De jagers probeerden de ganzen kwijt te raken aan poeliers, maar ook dat was een moeizaam proces, zegt Van Hout. ,,We hadden grote koelcellen nodig om de ganzen in te bewaren. En de opbrengsten waren te gering om dat systeem kostendekkend te maken.’’

Een deel van de ganzen is teruggelegd in de natuur, waar ze als kadaver door insekten en wormen werden opgegeten. ,,Maar ook dat kun je maar beperkt doen.’’ En de kadavers gewoon verbranden willen de jagers niet, omdat ze na het afschieten iets nuttigs met de dode dieren willen doen.

Nieuw plan

De Jagersvereniging wil nu een nieuw plan lanceren. Het ganzenvlees zou verwerkt moeten worden in wildgehakt en wildkroketten. De vereniging wil dat de provincie Gelderland, die opdracht geeft voor het afschieten van ganzen, daar over meedenkt en subsidie geeft voor projecten om dit van de grond te krijgen.

De Gelderse gedeputeerde Jan Jacob van Dijk zegt dat hij daar serieus naar wil kijken. ,,Ik wist dat jagers problemen hadden met de afzet van ganzen. Dat is een van de grote problemen die bij dit onderwerp spelen. Maar ik had nog niet gehoord dat ze daardoor minder gingen schieten. We hebben er belang bij dat ze dat blijven doen, om de overlast voor boeren te beperken. Ook voor het verkeer kunnen ganzen gevaarlijk zijn.’’