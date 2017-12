Binnenkort kun je pizza's van Jamie Oliver eten in Arnhem

video In Rheden adopteren de kinderen de ouderen

16:34 RHEDEN - De Rheder Enk in Rheden is de eerste basisschool in de regio en de vierde in Nederland die een verzorgingshuis adopteert. De school krijgt hiervoor een bijdrage van 1.000 euro van de Stichting Creatief Onderwijs. Een van de doelstellingen van deze stichting is contacten tussen jongeren en ouderen te bevorderen.