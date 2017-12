'Jansbeekrijder' stelt Arnhem aansprakelijk: Ik dacht nog, wat glanst dat asfalt

De gemeente Arnhem vindt dat Legerstee het aan zichzelf te danken heeft. Automobilisten mogen daar niet afslaan, zo luidt het verweer. Legerstee wuift die kritiek weg. ,,Het is makkelijk roepen vanaf de zijkant. Ik ken de hele situatie daar alleen nog van vroeger. Toen stond er een winkel in open haarden op de hoek. Het was donker, rond kwart voor acht. Het was druk. Het regende, er stond een bus half op de Weerdjesstraat. Ik zocht naar een afslag, er lag nog sneeuw. Als je op die weg rijdt zie je een bordje met pijltje rechtdoor staan en een bord met de tekst 'Situatie gewijzigd'. Maar dat valt nauwelijks op. Je let niet op de borden, je let op het drukke verkeer.’’



Volgens hem bekent de gemeente schuld door de twee keien die pal na het incident voor de beek zijn geplaatst.



Zijn bestelbus is aan de onderzijde fors beschadigd. ,,De specialisten zijn nu net bezig om de schade op een rij te zetten. Ik ga met de verzekering aan de slag om de gemeente aansprakelijk te stellen.’’