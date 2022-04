Jaren 70-hoogbouw maakt plaats voor 51 zorgstudio’s aan de rand van Schaarsbergen

Vleugel voor vleugel

Zo ver is het nog niet: afgelopen woensdag is een start gemaakt met de eerste sloopwerkzaamheden. En die gaan wel even duren, waarschuwt Janssen. ,,Je weet hoe dat gaat met panden uit de jaren 70: daar zit in de regel asbest in. Dat moeten we nu heel minutieus verwijderen, vleugel voor vleugel.”

De huidige bewoners zijn tijdelijk ondergebracht op een locatie aan de Bakenbergseweg, tussen Burgers’ Zoo en het Dorp. Daar blijven ze voorlopig wel even. ,,We hopen dat we de nieuwbouw in mei volgend jaar kunnen opleveren”, zegt Janssen. Maar dan krijgen ze ook wat. ,,We gaan ervan uit dat we er dan weer zeker een jaar of veertig tegenaan kunnen.”