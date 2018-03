Je beste vriend is homo: raar?

In Geldermalsen steeg het inkomen fors, Arnhem en Nijmegen bungelen onderaan

11:52 ARNHEM/ NIJMEGEN - Het doorsnee inkomen is in alle Nederlandse gemeenten gestegen. Dat blijkt uit de nieuwste cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) over 2015. Geldermalsen is met 2,6 procent een van de grootste stijgers ten opzichte van het voorgaande jaar (2014).