Jean Paul Gebben kreeg tweede kans in Losser: 'Heel dankbaar'

Gebben en de marktbezoeker doelen natuurlijk op de misstap die hij als burgemeester van Renkum had begaan. Tijdens een stapavond in 2016 had hij te veel gedronken terwijl hij piketdienst had. Dat leverde hem forse kritiek op van de gemeenteraad, waarna hij opstapte als burgemeester. Losser was zijn eerste post na dat voorval.



De functie van waarnemend burgemeester ziet Gebben dan ook als zijn tweede kans. „Na mijn vertrek uit Renkum heb ik altijd het vertrouwen gehouden dat ik een nieuwe kans zou krijgen als burgemeester. Het werd Losser. Natuurlijk was ik gespannen toen ik hier begon. Maar ik ben goed ontvangen, door zowel de bevolking, de raad als het ambtelijke apparaat. Eigenlijk is het nooit een issue geweest en daar ben ik Losser heel dankbaar voor.”