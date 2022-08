Johan (65) werkt vijftig jaar bij dezelfde baas: ‘Nooit overwogen andere baan te zoeken. Waarom zou ik?’

De jonge Johan begon in 1972 met het uitzoeken van de was bij het bedrijf aan de Professor Winternitzlaan in Laag-Soeren. ,,Mijn broers werkten hier, zodoende kwam ik hier ook terecht.”



Hij werd 65 jaar geleden geboren in Dieren en bezocht de lagere technische school (lts) in Doesburg. ,,Toen ik van de lts af kwam, had ik een metsel- en een timmerdiploma. Maar in die tijd was er geen werk in de bouw. Ik kon hier terecht als manusje-van-alles. De was sorteren, wassen, helpen met mangelen: ik heb het allemaal gedaan. Ik heb zelfs op Hester en haar zus gepast.”