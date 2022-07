John Bartels stapt op en laat GemeenteBelangen verbijsterd achter: ‘We hebben geen gesprek gehad’

Nieuwsupdate Deze basis­school is genderneu­traal • Hittegolf tijdens Vierdaagse • ‘Veysel schoot elf keer raak in volle McDonalds’

Dagelijks praten we je bij over het nieuws uit onze regio. Met vandaag: een basisschool in Nijmegen die genderneutraal is, een hittegolf die dreigt onze kant op te komen tijdens de Vierdaagse en het openbaar ministerie denkt dat Veysel Ü uit Rozendaal verantwoordelijk is voor de moord op twee broers in de McDonalds in Zwolle.

7 juli