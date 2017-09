Jongens hadden wél betonschaar bij mishandeling homostel in Arnhem

Of de verdachten de betonschaar als wapen hebben gebruikt in het gevecht op de Nelson Mandelabrug in Arnhem is onduidelijk. ,,Het onderzoeksdossier mist een forensisch medisch rapportage. Het kan zijn dat mijn cliënt met een vuist in zijn gezicht is geraakt, maar een klap met de betonschaar is niet uitgesloten’’, zegt advocaat Sidney Smeets van de twee slachtoffers.



De mishandeling van het echtpaar Ronnie en Jasper Sewratan-Vernes begin april van dit jaar zorgde voor golf van (inter)nationale verontwaardiging. Het stel liep na een avondje stappen op de Nelson Mandelabrug de vijf jongens in de leeftijd van 14 tot en met 16 jaar tegen het lijf. Tijdens een korte vechtpartij verloor Ronnie de voortanden in zijn bovenkaak.