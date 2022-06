Jongens uit Velp (17 en 18) zwaargewond na crash met auto tegen boom in Arnhem

Het tweetal zat bekneld in de auto en moest door hulpdiensten worden bevrijd. Daarbij hebben brandweerlieden de auto losgeknipt. Na de bevrijding, die ruim een uur duurde, zijn de twee slachtoffers per ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Het gaat om twee inwoners van Velp. De bestuurder is 17 jaar oud, zijn bijrijder is 18. De 17-jarige is in het bezit van een rijbewijs en mag autorijden onder begeleiding, laat een woordvoerder van de politie weten. Over de aard van hun verwondingen is niets bekend gemaakt.