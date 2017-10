Jongeren intimideren sportende jeugd in Oosterbeek

Waarschuwing

De Oosterbeekse voetbalvereniging heeft een waarschuwing voor hun jeugd geplaatst op Facebook. Ook voorzitter Remon Lurvink van MHCO waarschuwt 'zijn' jeugdleden. ,,We trekken samen op met de buren van OVC. De overlast door jongeren is niet nieuw, maar de klachten nemen nu het donker wordt wel toe. Dat moet stoppen. Onze leden moet zich veilig voelen als ze naar de hockey- of voetbaltraining gaan’’, zegt Lurvink. Volgens de MHCO-voorzitter gaat het om een klein groepje jongeren die zich bij de ontsluitingsweg van het Sportpark De Bilderberg. ,,Het sportpark ligt in een bosrijke omgeving net als de Sportlaan. Die is wel verlicht, maar ik vind dat het beter kan. De jongeren houden zich niet op bij de sportvelden, omdat daar te veel mensen zijn en het te verlicht is’’, zegt Lurvink.

Geld en mobieltje

Op de Facebookpagina van OVC'85, meldt de voetbalclub dat spelers worden aangesproken en dwingend gevraagd wordt om geld en hun mobieltje. Tot een beroving heeft het nog niet geleid, meldt de politie. ,,We hebben van de sportverenigingen een melding gekregen dat jongeren worden lastig gevallen. Er is geen aangifte van diefstal of beroving gedaan. We nemen de melding heel serieus op. Dat doen we door op trainingsavonden te surveilleren in de buurt van de velden’’, vertelt een woordvoerder van de politie.