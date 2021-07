‘Jongeren met messen’ zorgen voor overlast op Arnhemse kermis; directeur kondigt maatregelen aan

'Klein groepje van 13, 14 jaar oud zorgt voor problemen’

Stuy stelt dat een klein groepje jongeren voor de problemen zorgt. ,,Het zijn jongens die geen centjes op zak hebben en bij elkaar gaan staan. Ze zijn 13, 14 jaar. Gisteren en eergisteren zijn ze netjes van het terrein afgezet. Daar blijven ze dan rondhangen. Het duurt een paar minuten, er is echt geen gedonder. De politie komt er dan direct bij, die staan daar te wachten voor als er problemen zijn. De agenten gaan dan met ze praten, daarna gaan ze rustig weg. De politie laat zien dat ze er zijn, dat is heel goed. We hebben security, er is ingangscontrole. Iedereen moet zijn tas open gooien.”

‘De kermis is gewoon veilig’

Op Facebook van de politie van Arnhem-Zuid vragen sommigen bezoekers zich in hun reactie af of ze nog veilig naar de kermis kunnen met hun kinderen. . Stuy: ,,Natuurlijk, anders zouden we hier toch niet staan? In de middag zie hier alleen gezinnen lopen, zij merken er helemaal niets van. 's Avonds moeten we opletten, maar eigenlijk pas na negen uur, half tien. Ik ben inmiddels zestig jaar. Toen mijn vader vroeger op de kermis stond met zijn botsauto's in Rotterdam en op andere plekken was er ook wel eens wat. Kermis gaat niet altijd netjes. Waar jeugd is heb je altijd wat. Dat is overal zo. Niet alleen bij de kermis. Ga dit niet overdrijven allemaal, want dan krijg je juist meer ellende.”